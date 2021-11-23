В Мурманске 19 лет ищут подозреваемого в убийстве

Местонахождение Собачкина А.Н. до настоящего времени не установлено. Фото: vk.com/sumurm

В производстве следственного отдела Мурманска вот уже 19 лет находится уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

В совершении преступления подозревается Андрей Николаевич Собачкин, 1980 года рождения, уроженец Умбы.

- Установлено, что ночью 27 августа 2002 года подозреваемый у дома № 12 на улице Полухина в Мурманске причинил телесные повреждения мужчине, после чего последний скончался, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Местонахождение преступника все еще неизвестно. Тех, кто обладает информацией о нем, просят сообщить в СУ СК России по Мурманской области (конфиденциальность гарантируется): 8-921-040-07-04 (круглосуточно); 8 (8152) 403-938; 8 (8152) 403-957 или 102.

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