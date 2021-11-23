Подрядчик лишил Мурманскую область 20 детских и спортивных площадок в 2021 году

Эти 20 комплексов включат в первоочередный план на 2022 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за нерадивого подрядчика в Мурманской области не удалось установить 20 детских игровых и спортивных площадок. Компания "Вега Групп" выиграла контракт на 32 комплекса и должна была завершить работы к 1 сентября. Но на данный момент готовы только 9 объектов, еще три - в процессе.

- С учетом того, что работы при отрицательных температурах повлекут некачественный монтаж, рассматривает вопрос о расторжении контракта по части тех комплексов, к которым подрядчик еще не приступил, - сообщила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Эти 20 комплексов включат в первоочередный план на 2022 год. Всего в 2021-м планировали установить 95 площадок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Никель и Заполярный. Купить морепродукты можно будет в течение семи часов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru