Жительница Мурманска отдала лжеясновидящей 80 тысяч рублей за "чистку ауры"

В отношении "слепой" возбудили уголовное дело за мошенничество, понятно, что к самому сериалу она никакого отношения не имеет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

35-летняя мурманчанка смотрела сериал "Слепая" на ТВ-3 и из-за личной драмы решила обратиться к главной героине, которую авторы проекта представляют как "новую Вангу".

Бабушку из глубинки, которую показывают по телевизору, северянка нашла в соцсети и, не проверив, кто на самом деле ведет страницу, стала с ней общаться. "Ясновидящая" пообещала женщине почистить ауру через заговоры и обряды. Осталось только заплатить 650 рублей за консультацию и 79 тысяч - за весь курс исцеления души.

- Жительница Заполярья согласилась и перевела на указанный в СМС-сообщении банковский счет 80 тысяч рублей. Однако «магическая диагностика» так и не состоялась. Аферистка, получив денежную сумму, перестала выходить на связь и заблокировала северянке доступ к своей странице в социальных сетях. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В отношении "слепой" возбудили уголовное дело о мошенничестве. Понятно, что к сериалу она никакого отношения не имеет. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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