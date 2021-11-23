Заключенный пытался убить мужчину в общежитии мурмашинской колонии

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заключенному из Кандалакши, отбывающему наказание в ИК-18 в Мурмашах, вынесли приговор. Как уточнили в прокуратуре Мурманской области, мужчину обвиняли по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство".

- 21 июня в общежитии колонии между двумя заключенными вспыхнул конфликт. Обвиняемый взял металлическую пластину с заостренными краями и с силой не меньше пяти раз ударил ею в область жизненно важных органов, по рукам и ногам, причинив мужчине тяжелые травмы, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Посчитав, что нанесенных повреждений достаточно, чтобы соперник умер, осужденный покинул место преступления. Однако благодаря своевременно оказанной медпомощи потерпевший остался жив.

Суд признал заключенного виновным и назначил наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 4 лет наказания в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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