Водитель перепутал Туманный с Териберкой и попал в аварию

В ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/tumanny/Максим Камынин

Вечером 22 ноября в Кольском районе случилось ДТП. Из-за метели водитель перепутал дорогу, когда ехал в Териберку.

- По словам водителя, он перепутал водохранилище с Териберским хранилищем, где крутой поворот и обрыв. К тому же погода сыграла злую шутку – на короткий период пропала видимость. Каково было его удивление, когда он узнал, что до Териберки 70 километров в другую сторону, а до Туманного осталось 12 километров. Тут мужчина понял, что места совсем незнакомые, – рассказали в паблике "Туманный".

К счастью, в аварии никто не пострадал.

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