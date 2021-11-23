Дорогу на Териберку закрыли из-за сильной метели

Дороги на Териберку и Туманный закрыты с вечера 22 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области впервые с наступления зимы закрыли дорогу на Териберку. Об этом сообщает Мурманскавтодор. Не проехать по ней с 19.00 22 ноября.

- Это сделано в связи с ухудшением погодных условий - усилением ветра, снегом, метелью, отсутствием видимости, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Также закрыта дорога на Туманный.

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