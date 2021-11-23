В центре Мурманска встали троллейбусы.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Около 8 утра 23 ноября в центре Мурманска встал общественный электротранспорт.
- В центре города "Площадь Пять Углов" обрыв линии, троллейбусы стоят на север, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Антон Прокопенко.
Причина аварии устраняется.
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