В центре Мурманска встали троллейбусы. Фото: Олег ФИЛОНОК

Около 8 утра 23 ноября в центре Мурманска встал общественный электротранспорт.

- В центре города "Площадь Пять Углов" обрыв линии, троллейбусы стоят на север, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Антон Прокопенко.

Причина аварии устраняется.

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