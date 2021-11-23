В шести школах Мурманской области пройдет капитальный ремонт

Федеральная программа будет запущена во всех регионах страны. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022-2023 году шесть школ Мурманской области войдут в федеральную программу по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений.

- Подготовлен перечень школ, которые первыми зайдут в этот масштабный проект. Акцент сделан на сельские школы и здания, а также школы, требующие срочного ремонта, – отметила исполняющая обязанности министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина.

Федеральная программа будет запущена во всех регионах страны по поручению Владимира Путина.

Также дополнительно выделят 400 миллионов рублей на реализацию мер комплексной безопасности и замену оконных блоков в школах региона.

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