В храмах Мурманска покажут рисунки бездомных

5 декабря выставка поедет в Введенский храм на улице Бабикова. Фото: vk.com/mroodobrosvet

Мурманская общественная организация «Добросвет»создала проект «Открываем грани». Основная его цель - творческая реабилитация бездомных. Одним из способов для подопечных социального приюта «Теплый Север» стало рисование. По мнению организаторов, рисунки, которые создали бездомные за серию занятий, могут вызывать самые положительные эмоции у зрителей и побудить их к совершению добрых поступков для людей, потерявших кров. 4 ноября состоялась первая передвижная выставка у храма Святого Благоверного Князя Владимира в микрорайоне Роста.

- Для начала мы решили показать эти рисунки прихожанам храмов Мурманска и окрестностей. Несмотря на сильный снег и ветер, люди подходили к стендам, рассматривали рисунки, благодарили нас за помощь бездомным и спрашивали, куда можно принести продукты и вещи. Некоторым не верилось, что взрослые мужчины, которые последний раз держали кисть в руках в школе, смогли нарисовать такие картины. Мы со своей стороны раздавали листовки с контактами организаций, оказывающих помощь людям в трудной жизненной ситуации, - рассказала председатель общественной организации «Добросвет» Оксана Артеменко.

7 ноября выставку показали у храма целителя Пантелеймона, а 14 ноября — у храма Благовещения Пресвятой Богородицы Колы. 21 ноября рисунки можно было увидеть у храма Спаса на Водах. 5 декабря выставка поедет в Введенский храм на улице Бабикова.

Кроме занятий по рисованию также уже завершились занятия по песочной терапии. Теперь участникам проекта предстоит освоить бумагопластику - обучаться они начали только 14 ноября. Средства на реализацию проекта получены в результате участия в грантовом конкурсе «Православная инициатива».

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