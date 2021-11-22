Проезд в автобусе "Мурманск-Тулома" подорожает до 111 рублей

Автобусные маршруты №109, 111, 120, 204, 205 и 119 возвращаются к своему прежнему пути следования. Фото: Олег ФИЛОНОК

На этой неделе должны открыть движение по обновленному мосту через реку Тулому. Автобусные маршруты №109, 111, 120, 204, 205 и 119 возвращаются к своему прежнему пути следования, расписание остается прежним.

В региональном минтрансе отмечают, что после ввода моста в эксплуатацию стоимость проезда по указанным маршрутам не изменится, за исключением автобуса №120 «Мурманск-Тулома», где цена поездки все же возрастет.

- По маршруту № 120 протяженность маршрута и стоимость проезда увеличится, так как в период реконструкции автобус не заезжал в Колу. Стоимость проезда пассажира в пригородном сообщении за 1 километр пути составляет 3.29 рубля, протяженность маршрута - 33,7 километра. Таким образом, стоимость разовой поездки от поселка Тулома до мурманского автовокзала составит 111 рублей, - сообщили в министерстве.

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