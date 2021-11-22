Поезд Москва-Мурманск перестанет ходить в январе 2022 года

В дальнейшем графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная пассажирская компания отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов из-за падения спроса. Изменения затронут и Мурманское направление.

Так, отменена продажа билетов на маршрут № 92/91 Москва — Мурманск отправлением из Москвы 9, 12, 13, 14 января, из Мурманска - 11, 14, 15, 16 января.

- В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности, - сообщает пресс-служба ФПК.

Также в новогодний период планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям.

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