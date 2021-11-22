В Мурманской области ожидается похолодание до -20 градусов

На дорогах сохраняется гололедица, стоит соблюдать осторожность. Фото: Олег УКЛАДОВ

На 23 ноября синоптики обещают жителям Мурманской области похолодание. Погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря на побережье Мурмана.

- По Мурманской области ожидается местами снег, наиболее интенсивный ночью на севере области, ночью в отдельных районах сильный порывистый ветер, метель. Температура воздуха ночью -8-13, при прояснении до -20 , днем -5-10, местами до -15 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

На дорогах сохраняется гололедица, стоит соблюдать осторожность.

Напомним: в Мурманске за три дня выпало больше половины месячной нормы снега. Высота снежного покрова составляет 27 сантиметров.

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