Жителя Оленегорска задержали с поличным при передаче наркотиков

По версии следствия, мужчина приобрел наркотики через Интернет для дальнейшей перепродажи.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Завершилось расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Оленегорска, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков. Мужчину задержали с поличным в момент совершения сделки.
По версии следствия, мужчина приобрел наркотики через Интернет для дальнейшей перепродажи. Вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство α-PVP, злоумышленник забрал из «закладки», расположенной на территории Оленегорска. После северянин пришел в подвал одного из домов на улице Энергетиков, где передал запрещенное вещество наркозависимому.
- Факт пресекли полицейские, вещество изъяли. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
За содеянное обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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