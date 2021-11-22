Жителя Оленегорска задержали с поличным при передаче наркотиков

По версии следствия, мужчина приобрел наркотики через Интернет для дальнейшей перепродажи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Оленегорска, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков. Мужчину задержали с поличным в момент совершения сделки.

По версии следствия, мужчина приобрел наркотики через Интернет для дальнейшей перепродажи. Вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство α-PVP, злоумышленник забрал из «закладки», расположенной на территории Оленегорска. После северянин пришел в подвал одного из домов на улице Энергетиков, где передал запрещенное вещество наркозависимому.

- Факт пресекли полицейские, вещество изъяли. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

За содеянное обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Никель и Заполярный. Купить морепродукты можно будет в течение семи часов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru