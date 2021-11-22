Директор магазина в Оленегорске украла 17 тысяч рублей с рабочего места

В отношении оленегорки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственные органы полиции Мурманской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора магазина в Оленегорске. Женщина, пользуясь своим служебным положением, похитила с рабочего места 17 тысяч рублей.

Ранее не судимая 36-летняя северянка имела доступ к сейфу, в котором хранились наличные деньги, полученные от продажи товаров. Обвиняема открыла его своими ключами и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, тайно забрала часть дневной выручки. Похищенными средствами женщина распорядилась в личных целях.

Разоблачила ее ревизия, при которой выявили недостачу. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемую может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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