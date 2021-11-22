Названы кандидаты на должность главы администрации Мурманска

Голоса десяти членов комиссии распределились поровну по каждому из кандидатов - пять Юрию Сердечкину и пять Алексею Лукичеву. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Стало известно, кто может стать новой главой администрации Мурманска. Как сообщает Nord-News, Совет депутатов определит победителя конкурса между Юрием Сердечкиным и Алексеем Лукичевым.

Голоса десяти членов комиссии распределились поровну по каждому из кандидатов - пять Юрию Сердечкину и пять Алексею Лукичеву.

Напомним: после досрочной отставки Евгения Никоры, который избрался в Мурманскую областную Думу, главной кандидатурой на должность главы администрации была экс-министр образования и науки Ольга Дзюба, но большинство депутатов горсовета не поддержали ее.

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