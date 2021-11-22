Под Мурманском произошло серьезное ДТП из четырех машин

Обстоятельства авария выясняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 22 ноября на автоподъезде к Мурманску образовалась огромная пробка. Затор случился из-за серьезного ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Сотрудники регионального ГУ МЧС сообщают, что авария произошла на 1357 километре автодороги Р-21 "Кола".

На месте работают экстренные службы, все обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним: на дороге Заполярный-Никель насмерть сбили лося. Водителю теперь грозит штраф - 80 тысяч рублей.

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