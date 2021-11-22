В Мурманске детей в школьной столовой кормили фруктами с плесенью

Ребятам давали киви с плесенью. Фото: vk.com/murmanskgroup

В паблике "Мурманск" сообщили о неприятной ситуации, которая случилась в столовой школы №21. Родители пишут, что детей кормят не свежими фруктами. В частности, ребятам дают киви с плесенью.

На проблему оперативно отреагировали в администрации Мурманска.

- По данному факту будет проведена проверка, - отметили в мэрии.

Напомним: в Мурманске пациентов в больнице кормили просрочкой. Поставщик заплатит штраф в 56 тысяч рублей.

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