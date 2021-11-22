За сутки в Мурманской области 235 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 65 296 северян, на лечении остаются 16 935 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 22 ноября 2021 года, за последние сутки 235 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 84 727 человек, количество летальных исходов - 2496 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+118, всего 40388), Кандалакшский район (+22, всего 6308) и Североморск (+18, всего 7388).

Выздоровели 65 296 северян, на лечении остаются 16 935 пациентов.

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