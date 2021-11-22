Житель Кандалакши спас свою мать от аферистов

По факту попытки телефонного мошенничества возбуждено уголовное дело. Фото: Антон ЗАБИРОВ

62-летняя кандалакшанка чуть не стала жертвой телефонных мошенников. К счастью, женщину успел остановить от перевода денег ее сын.

В полиции женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился правоохранителем и стал интересоваться наличием банковских счетов и накоплениями северянки. Затем сообщил, что с ее расчетного счета кто-то пытается списать деньги. Чтобы предотвратить это, мужчина посоветовал перевести средства на специальный страховой банковский счет.

- Доверившись злоумышленнику, женщина направилась в отделение банка, чтобы сделать перевод. Когда она находилась недалеко от банкомата, ей позвонил сын. Женщина сообщила ему о звонке незнакомца и о том, что она собирается перечислись сбережения на «безопасный счет». Сын объяснил матери, что ее пытаются обмануть мошенники, и попросил не совершать никаких финансовых операций, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Северянка прекратила связь с мошенниками и обратилась к специалистам банка. Те подтвердили, что никаких несанкционированных операций по банковскому счету женщины не производилось, все деньги находятся на месте.

По факту попытки телефонного мошенничества возбуждено уголовное дело.

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