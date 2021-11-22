Мурманская область обогнала Санкт-Петербург и Московскую область по уровню зарплат

Диапазон самых распространенных зарплат в заполярном регионе - от 34 до 75 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

"РИА Новости" составили рейтинг российских регионов по уровню зарплат. Мурманская область оказалась в топ-10, разместившись на крайней позиции, обогнав по заработкам даже Санкт-Петербург и Московскую область.

- В Мурманской области доля работников, получающих более 100 тысяч рублей в месяц - 16,3%. Доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц - 0,3%, - говорится в исследовании.

Диапазон самых распространенных зарплат в заполярном регионе - от 34 до 75 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что больше всего получают жители Чукотского автономного округа, а меньше всего - в Республике Калмыкия.

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