Жителя Североморска ждет суд за убийство 83-летнего отца своей возлюбленной

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Североморска, который до смерти избил отца своей сожительницы.

По данным следствия, в ночь с 17 на 18 августа этого года, мужчина, будучи в квартире дома на улице Сизова в Североморске, не менее 40 раз ударил 83-летнего северянина руками и ногами в область туловища и в голову. Пожилой человек вскоре скончался.

- После этого злоумышленник попытался скрыть следы преступления, уничтожив личные вещи погибшего и замыв следы крови в квартире. Он самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи, сообщив прибывшим врачам, что не имеет отношения к смерти мужчины, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Однако в ходе предварительного следствия североморец, который ранее был неоднократно судим, признал свою вину. Он пояснил следователю, что причиной его противоправных действий стали бытовые ссоры с пожилым человеком, который был отцом его возлюбленной.

Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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