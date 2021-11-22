На дороге Заполярный-Никель насмерть сбили лося

Люди в аварии не пострадали. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманской области произошло ДТП, в котором погибло дикое животное. Авария случилась на 1548 километре трассы Р-21 "Кола", между Заполярным и Никелем.

- Лось внезапно выскочил на дорогу в темноте, водитель легкового авто попытался затормозить, но не успел и наехал на животное. Зверь погиб на месте, - уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Уточняется, что люди в данном ДТП не пострадали. За сбитого лося водителю теперь придется заплатить штраф - 80 тысяч рублей.

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