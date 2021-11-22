В Мурманской области появится министерство государственного жилищно-строительного надзора

При правительстве Мурманской области появится новое министерство.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманской области появится новое министерство государственного жилищно-строительного надзора. Его создадут за счет реогранизации - присоединения к Госжилинспекции управления строительного государственного надзора, который сейчас работает при минстрое.
Возглавит новое министерство главный жилищный инспектор региона Алена Кузнецова, вернувшаяся в должность в октябре, ее первым замом и куратором стройнадзора станет Марина Ермакова. Она сейчас занимает должность начальника отдела стройнадзора по Мурманской области.
- Министерство будет отвечать за более жесткий и эффективный контроль за деятельностью управляющих компаний и отдельная тема - укрепление блока строительного надзора. С каждым годом растет количество объектов, создаваемых за счет бюджета, а также и частных инвестиций. Надо следить, чтобы они были безопасными, - сообщил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Новое министерство должно появиться к февралю 2022 года.
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