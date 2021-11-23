Олега Матыцина попросили поддержать адаптивный спорт в Мурманской области

Олег Матыцин обещал поддержать адаптивный спорт в Кировске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 ноября в Мурманскую область с рабочим визитом прибыл министр спорта РФ Олег Матыцин. В его рамках прошла встреча тренерами, директорами спортивных школ отделений горнолыжного спорта.

Федерального министра попросили поддержать адаптивный спорт в регионе, отметив, что детей с ограниченными возможностями, желающих вести активный образ жизни, становится все больше.

- Они не боятся гор, носятся по склонам так, что ее догнать, - рассказала директор Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Екатерина Дружинина.

Олег Матцынин отметил, что в рамках соглашения Министерства с правительством Мурманской области работать в этом направлении будут.

- К сожалению, таких людей действительно много. И наша задача создать для них удобные условия, безбарьерную среду. А спорт - это одна из мер, которая помогает максимально социализироваться, - ответил министр.

Как отметила Екатерина Дружинина, школа вела переговоры со старшим тренером сборной России по горнолыжному спорту лиц с ПОДА Александром Назаровым, который готов привозить своих подопечных на тренировки в Кировск.

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