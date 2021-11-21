Модель из Москвы рассказала про детство в Гремихе

В Гремиху Ольга переехала, когда ей было два месяца.

Модель из Москвы Ольга Барышева в своем Instagram рассказала про свое детство, которое прошло в Мурманской области. Девушка родилась в семье военнослужащего, в девичестве носила фамилию Гремушкина и жила в Гремихе - туда родители увезли ее в два месяца.

- Гремиха - до сих пор в моих воспоминаниях что-то вроде волшебной страны детства. Помню, как часто вырубался свет во всем поселке из-за сильных метелей. Помню запасы круп под моим столом. Гремиха - это особенное место! Туда до сих пор не пускают из-за строгой секретности, а я так мечтаю слетать туда хоть на сутки… Наш дом находился прямо по соседству… с тундрой, там, где ходят олени и жуют ягель. Там, где множество ягод и грибов летом, карликовые березы. И северное сияние, - рассказала Ольга.

Напомним: детство еще одной известной модели Екатерины Григорьевой также прошло в Мурманской области - в Оленегорске.

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