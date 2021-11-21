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Общество21 ноября 2021 8:50

Для аквапарка в Кировске выбрали место

Вместе с ним построят многофункциональный центр
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Аквапарк построят у подножия горы Айкуайвенчорр.

Аквапарк построят у подножия горы Айкуайвенчорр.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Речь о строительстве аквапарка в Кировске идет не первый год. Сейчас подобное место отдыха есть только в Видяево и тропическая купальня в Мурманске.

Сейчас для аквапарка в Кировске уже выбрали место.

- Мы собираемся построить большой гостиничный конгресс-центр с аквапарком, который сможет в плохую погоду принимать у себя туристов. Он будет находиться здесь, внизу, у подножия [горы Айкуайвенчорр], у подъемника, - сообщил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Напомним: на северном склоне горы открыли самый высогорный на Северо-Западе страны ресторан «Плато».

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