Для аквапарка в Кировске выбрали место

Аквапарк построят у подножия горы Айкуайвенчорр. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Речь о строительстве аквапарка в Кировске идет не первый год. Сейчас подобное место отдыха есть только в Видяево и тропическая купальня в Мурманске.

Сейчас для аквапарка в Кировске уже выбрали место.

- Мы собираемся построить большой гостиничный конгресс-центр с аквапарком, который сможет в плохую погоду принимать у себя туристов. Он будет находиться здесь, внизу, у подножия [горы Айкуайвенчорр], у подъемника, - сообщил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Напомним: на северном склоне горы открыли самый высогорный на Северо-Западе страны ресторан «Плато».

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