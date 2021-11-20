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Здоровье20 ноября 2021 16:46

За сутки в Мурманской области 240 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 20 ноября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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На лечении остаются 17 021 пациент.

На лечении остаются 17 021 пациент.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 20 ноября 2021 года, за последние сутки 240 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 84 261 человек, количество летальных исходов - 2483 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+136, всего 40131), Кандалакшский район (+18, всего 6265) и Североморск (+18, всего 7353).

Выздоровели 64 757 северян, на лечении остаются 17 021 пациент.

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