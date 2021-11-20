В Кировске открыли самый высокогорный ресторан на Северо-Западе

Ресторан находится на высоте 820 метров. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Кировске состоялось торжественное открытие ресторана на северном склоне горы Айкуайвенчорр. Участие в нем приняли министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Ресторан находится на высоте 820 метров и является самым высокогорным на Северо-Западе.

- Это пятиэтажное здание из стекла и бетона, при строительстве которого использованы большепролетные безопорные монолитные конструкции, создающие эффект парения здания. Уникальное панорамное остекление открывает потрясающие виды на Хибины и на город Кировск, на живописнейшие озера Имандра, Большой и Малый Вудъявр. Панорамный комплекс в Кировске по уровню архитектуры и локации успешно выдерживает сравнение с лучшими европейскими высокогорными ресторанами. Например, с такими, как Iceq Solden и Gourmet Restaurant Schaufelspitz в Австрии, Piz Boe Alpine Lounge в Италии, а также Mountain restaurant Saas-Fee Mittelallalin в Швейцарии, - рассказали авторы проекта.

Ресторан называется «Плато», в нем есть бар, шведский стол и ресторан A la Carte.

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