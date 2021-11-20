Жителю Мурманска за неуплату 32 миллионов рублей по налогам назначили штраф

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 199.2 УК РФ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

15 ноября Первомайский районный суд Мурманска рассмотрел уголовное дело в отношении мурманчанина, которые не платил налоги и сборы.

С 2019 года по конец 2020 года мужчина был руководителем общества с ограниченной ответственностью, у которого накопился долг по уплате налогов, сборов и страховых взносов - более 32 миллионов рублей. Инспекция ФНС России приняла меры, направленные на принудительное взыскание с компании задолженности и текущих налоговых платежей.

- Тем временем, руководитель общества, зная о наличии недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, пожелал сокрыть деньги, которые должны были взыскать по этим недоимкам. Так, ожидая получения средств от других компаний за оказанные услуги, северянин направил в их адрес письма о перечислении денег на счета других юрлиц. В результате, более 500 000 000 рублей не поступили расчетный счет организации-должника, и были потрачены на цели, не связанные с перечислением зарплаты, уплатой налогов и сборов, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 199.2 УК РФ. С учетом смягчающих вину обстоятельств, признания вины, явки с повинной, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

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