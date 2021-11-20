В Кировске хотят возродить пансионат для юных спортсменов

Сроки реализации проекта пока не обозначены. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

20 ноября в Кировск с рабочим визитом прибыл министр спорта РФ Олег Матыцин. Во время встречи с прославленными спортсменами и тренерами он услышал предложения по развитию региона.

Одно из них - возрождение в Кировске пансионата для юных спортсменов - он поддержал в числе остальных.

- Такой в городе был в советские годы, будем возрождать традицию, чтобы дети со всей страны могли сюда приехать, жить, учиться и тренироваться. Чтобы Кировск стал кузницей кадров, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сроки реализации данного проекта пока не обозначены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для мурманских школьников Мурманской области пришли 9 новых автобусов. Транспорт будет собирать детей по отдаленным населенным пунктам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru