Атомный ледокол «Вайгач» завершает проводку каравана судов в восточном направлении

Благоприятная ледовая обстановка предыдущих лет исказила у некоторых судовладельцев представление о работе в акватории Севморпути в восточном направлении. Фото: ФГУП "АТОМФЛОТ"

20 ноября атомный ледокол «Вайгач» завершит транзитную проводку каравана, состоявшего из пяти теплоходов: UHL FUSION, GOLDEN PEARL, GOLDEN SUEK, NORDIC QINNGUA, NORDIC NULUUJAAK. В районе мыса Дежнева суда начнут движение без ледокольной проводки.

После завершения операции «Вайгач» проследует к рейду в порту Певек, где будет сформирован караван из трех судов («РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Шелихов») для дальнейшей проводки в западном направлении. В районе Новосибирских островов к ним присоединятся теплоходы Kumpula, «Селенга», «Владимир Русанов», «Северный проект», «Механик Пустошный».

- Впервые за последние семь лет процесс ледообразования в определенных районах акватории Севморпути начался на две недели раньше, - говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Но фактически уже с начала ноября на некоторых участках движение без ледокольной проводки невозможно. Несмотря на это, предприятие выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает безопасное мореплавание в акватории Севморпути.

Благоприятная ледовая обстановка предыдущих лет исказила у некоторых судовладельцев представление о работе в акватории Севморпути в восточном направлении. В настоящее время в акватории СМП работают три атомных ледокола: «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». В начале декабря к ним присоединится атомоход «50 лет Победы», а затем – головной универсальный атомный ледокол «Арктика».

- Сегодня ледовая обстановка не позволяет обеспечивать проводки судов в составе караванов с запада на восток. Возможна только ледокольная проводка на буксире, - отмечает первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Для эффективного использования акватории Севморпути участникам судоходства необходимо уделить больше внимания выбору судов для работы в последние месяцы летне-осенней навигации и своевременно координировать деятельность со Штабом морских операций.

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