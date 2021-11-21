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Здоровье21 ноября 2021 11:06

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 ноября 2021 года составило 2488 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 21 ноября 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида,

Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида,

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 ноября 2021 года - 2488 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 5 человек.

Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 328 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлен 231 новый случай заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 84 492 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Североморск.

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