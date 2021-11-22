За сутки в Мурманской области 231 человек заболел коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 21 ноября 2021 года, за последние сутки 231 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 84 492 человека, количество летальных исходов - 2488 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+139, всего 40270), Кандалакшский район (+21, всего 6286) и Североморск (+17, всего 7370).

Выздоровели 65 046 северян, на лечении остаются 16 958 пациентов.

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