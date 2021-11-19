Жительница Мурманской области подала в суд на арендатора машины

Стороны в судебное заседание не явились. Суд пришел к выводу об удовлетворении иска. Решение суда не вступило в законную силу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Мурманской области подала в суд на арендатора, повредившего ее машину. По решению суда, мужчина должен будет оплатить стоимость ремонта, услуги эксперта и представителя, а также расходы по госпошлине. Всего 97665 рублей.

Северянка и мужчина заключили договор аренды автомобиля. При передачи машины владелица сделала фотографии, подтверждающие отсутствие повреждений. Транспорт мужчина вернул грязным, что нарушало один из пунктов договора, а после мойки северянка обнаружила повреждения переднего бампера, накладки переднего бампера и решетки бампера переднего под накладку.

Согласно договору, в таком случае арендатор несет ответственность за повреждения, обнаруженные в течение трех суток. Женщина обратилась в экспертную организацию для расчета стоимости расходов на восстановительный ремонт.

- Согласно расчету, стоимость восстановительного ремонта составляет 65500 рублей, расходы по расчету 5000 рублей. Истец просила взыскать с ответчика в свою пользу 65500 рублей, расходы по оплате услуг эксперта 5000 рублей, по оплате услуг представителя – 25000 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в сумме 2165 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Стороны в судебное заседание не явились. Суд пришел к выводу об удовлетворении иска. Решение суда не вступило в законную силу.

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