В Кандалакше возбудили уголовное дело после стрельбы неизвестного по собаке

В полиции уже ищут злоумышленника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе в Кандалакше неизвестный мужчина открыл стрельбу по собаке, инцидент произошел недалеко от детского сада. Животное получило серьезное ранение, хозяйка сообщила, что питомец теперь останется инвалидом.

В полиции уже ищут злоумышленника.

- Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Кандалакшанина может ожидать наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до лишения свободы на 3 года.

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