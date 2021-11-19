Instagram Александры Гапанович взломали после "Модного приговора"

18 ноября на Первом канале вышел "Модный приговор" с участием дизайнера из Мурманской области Александры Гапанович. Фото: Личный архив

18 ноября на Первом канале вышел "Модный приговор" с участием дизайнера из Мурманской области Александры Гапанович. Она представила свою коллекцию, вдохновленную Русским Севером.

А после этого случилась неприятность: неизвестные взломали ее рабочий и личный Instagram.

- Требуют денег. Я потеряла весь доступ к ним - сменили пароль, телефон и электронную почту. Это настолько важно для моей работы, что равно катастрофе. Чувствую себя ужасно, не получается собраться пока с мыслями, - пишет Александра Гапанович на своей странице в "ВКонтакте".

Она создала новый аккаунт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Никель и Заполярный. Купить морепродукты можно будет в течение семи часов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru