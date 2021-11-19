Прокуратура выявила нарушения в работе «Севжилсервиса»

Рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры округа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители дома № 50 на улице Чумбарова-Лучинского в Мурманске обратились в прокуратуру с жалобой на недобросовестную работу коммунальной службы. В многоквартирном доме протекала кровля крыши.

Проверка установила, что управляющая компания «Севжилсервис» своевременно не отремонтировала кровлю, что является нарушением требований жилищного законодательства. Для его устранения руководителю вынесено представление.

- В отношении директора ООО «Севжилсервис» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), - сообщили в прокуратуре Ленинского административного округа.

Рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры округа.

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