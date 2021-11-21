За год инфляция в Мурманской области выросла до 7,2%

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9 %. Фото: Евгения ГУСЕВА

Годовая инфляция в Мурманской области, по данным на октябрь 2021 года, увеличилась до 7,2%. При этом она по-прежнему ниже, чем по Северо-Западному округу и России в целом (8,1%).

- Рост затрат производителей подтолкнул вверх цены на продовольственные товары. Годовой прирост цен в этом сегменте составил 7,8%. Выросла стоимость помидоров и огурцов, картофеля, также повысились темпы прироста цен на мясо птицы и колбасу, - сообщили в отделении Центробанка России по Мурманской области.

Среди непродовольственных товаров годовой прирост цен повысился незначительно. В условиях дефицита и перебоев в поставках комплектующих в октябре ускорился рост цен на смартфоны, электротовары и бытовую технику. Тем временем снизились темпы прироста цен на металлочерепицу и древесно-стружечные плиты.

Годовой прирост цен на услуги составил 5,3%. Из-за роста стоимости авиационного топлива на фоне увеличения пассажиропотока в регион подорожали авиабилеты.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4 - 7,9%.

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