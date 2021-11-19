Жители Мурманской области должны по ипотеке более 150 миллиардов рублей

Портфель ИЖК за год вырос почти на четверть (24,9 %) – до 57,3 миллиарда рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщили в Центробанке, количество ипотечных кредитов в Мурманской области с января этого года выросло на 11 %. В общем и целом кредитная задолженность северян по ипотекам на 1 октября составила 150,3 миллиарда рублей, за год она увеличилась на 18,6 %. При этом доля просроченной задолженности снизилась и сейчас составляет 3 %.

- Объем и количество ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) заметно увеличились. В январе-сентябре заемщикам предоставлено 7,6 тысячи ИЖК на общую сумму 20,5 миллиарда рублей, - отметили в отделении Центробанка России по Мурманской области.

Портфель ИЖК за год вырос почти на четверть (24,9 %) – до 57,3 миллиарда рублей. В сентябре 2021 года средний срок взятой жителями области ипотеки составил 19,5 года. Средний размер – 2,9 миллиона рублей.

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