Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 ноября 2021 года составило 2475 человек

За последний день выявлен 251 новый случай заражения COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 ноября 2021 года - 2475 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 7 человек.

Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 328 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлен 251 новый случай заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 84 021 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Североморск.

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