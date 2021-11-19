В Оленегорске ищут мужчину без левой кисти

Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черную кепку с белой надписью Bentley. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

Волонтеры поисково-спасательного отряда "СеверСпас" объявили поиск 50-летнего Андрея Кудрявцева.

Житель Оленегорска пропал 5 ноября, когда ушел из дома по адресу улица Строительная, 51 в неизвестном направлении.

Приметы: рост 175-178 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза, залысина на голове, нет левой кисти. На правой кисти есть татуировка в виде кинжала, обвитого белой розой, на икре правой ноги еще одна - в виде змеи.

Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черную кепку с белой надписью Bentley.

Всех, кто может помочь с поисками Андрея, просят позвонить в полицию по телефонам 02,102 или в "СевеСпас" +7 (953) 757-57-48.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Никель и Заполярный. Купить морепродукты можно будет в течение семи часов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru