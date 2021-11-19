Во время пожара в Мончегорске спасли человека

В комнате обгорели диван и подушка. Пожарные спасли одного человека. Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

В ночь на 19 ноября в Мончегорске на улице Ленинградская набережная случился пожар. Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме, в двухкомнатной квартире на первом этаже. В комнате обгорели диван и подушка. Пожарные спасли одного человека.

- На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение в составе 10 человек. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах выявили нарушения при перевозке детей на школьных автобусах. Водителей могли допускать к управлению транспортом без медосмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru