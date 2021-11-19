Яндекс обновил панорамы Мурманска

Теперь они доступны для Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, Кировска, Кандалакши. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Яндекс обновил и расширил панорамы для Мурманской области. Так, теперь они доступны для Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, Кировска, Кандалакши.

- Панорамомобиль — автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше — проехал по области этим летом. Во время поездки он сделал почти 94 тысячи фотографий, из которых получилось около 23,5 тысячи панорам — они уже доступны в Яндекс.Картах. Новые панорамы охватывают почти 560 километров дорог, - сообщили в компании.

Теперь все желающие могут посмотреть центральную площадь в Оленегорске, заброшенный вокзал в Кировске, аэропорт «Хибины» в Апатитах, Вознесенский собор в Мончегорске, вокзал в Кандалакше. Особенно это важно туристам.

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