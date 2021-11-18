В Мурманской области пройдет марафон «Корзина доброты»

Желающие также могут присоединиться к волонтерам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Марафон «Корзина доброты» пройдет в 89 населенных пунктах страны в 416 магазинах. В ноябре и декабре 2021 года мурманчане смогут поделиться частью своих покупок с подопечными мурманского благотворительного фонда «Добрый мир».

В Мурманске марафон пройдет 18 и 19 ноября с 16.00 до 20.00, а также 20 ноября с 12.00 до 18.00. В мероприятии участвуют магазины «Пятерочка» и «Перекресток» по адресам:

- Полярные Зори, 62 - Проспект Героев-североморцев, 49 - Проспект Героев-североморцев, 77 - Ленинградская, 20/3 - Героев Рыбачьего, 51

Все желающие могут купить продукты с длительным сроком хранения и передать их волонтерам или положить в специальные короба. Из них сформируют наборы для подопечных фонда «Добрый мир».

- Рады, что Мурманская область присоединилась к нашей акции. Благодаря формату марафона каждый сам решает, какие продукты и в каком объеме он может пожертвовать, чтобы для него это было не накладно, но однозначно принесло пользу, – отметила президент Фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова.

Желающие также могут присоединиться к волонтерам. Для этого необходимо обратиться по телефону +7 (909) 562-51-30 (WhatsApp, Telegram). Все волонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, получат запись в личную книжку волонтера (и на сайте добро.ру), а также благодарственные письма. Занятость – не более трех часов в день.

- Новый проект направлен на популяризацию деятельности благотворительного фонда «Добрый мир», созданного в Мурманске в 2017 году. Фонд оказывает поддержку людям в тяжелой жизненной ситуации. Каждое воскресенье волонтеры фонда проводят раздачу бесплатного горячего обеда, а также развозят продуктовые пайки подопечным семьям. Также Фонд располагает вещевым складом в Мурманске, где взрослые и дети могут бесплатно получить одежду и обувь. Фонд «Добрый мир» существует на пожертвования, принимает гуманитарную помощь в виде продуктов и вещей для подопечных, - сообщает министерство информационной политики Мурманской области по информации Единого волонтерского центра региона.

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