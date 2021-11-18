За сутки в Мурманской области 260 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 64 182 северянина, на лечении остаются 17 120 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 18 ноября 2021 года, за последние сутки 260 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразилось ковидом 83 770 человек, количество летальных исходов - 2468 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+85, всего 39865), Оленегорск (+26, всего 4751), Кандалакшский район (+40, всего 6223).

Выздоровели 64 182 северянина, на лечении остаются 17 120 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах выявили нарушения при перевозке детей на школьных автобусах. Водителей могли допускать к управлению транспортом без медосмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru