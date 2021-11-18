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Здоровье18 ноября 2021 14:11

За сутки в Мурманской области 260 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 18 ноября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Выздоровели 64 182 северянина, на лечении остаются 17 120 пациентов.

Выздоровели 64 182 северянина, на лечении остаются 17 120 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 18 ноября 2021 года, за последние сутки 260 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразилось ковидом 83 770 человек, количество летальных исходов - 2468 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+85, всего 39865), Оленегорск (+26, всего 4751), Кандалакшский район (+40, всего 6223).

Выздоровели 64 182 северянина, на лечении остаются 17 120 пациентов.

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