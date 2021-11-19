Искала колобка: на заправку в Мурманске вышла лиса

Лиса сидела в ожидании - вдруг покормят? Фото: www.instagram.com/murmansk_chp/

Пока Колу атакуют проворные зайцы, в Мурманске промышляют лисы. Так, рыжая красавица повстречалась автовладельцам на АЗС, что находится на Кольском проспекте, 132. Фотографию с животным выложили в паблике "Мурманск ЧП" в Instagram.

Вероятно, лисица вышла из леса в поисках чего-нибудь вкусненького. В комментариях северяне пошутили, что Патрикеевна ищет, в какую сторону укатился колобок. А, может, ее заинтересовали цены на бензин.

Жителям Оленегорска повезло меньше: здесь волк убивает домашних собак.

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