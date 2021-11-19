Житель Кировска взял кредит на 1,7 миллиона и перевел все деньги мошенникам

Мужчина поверил мошенникам. Фото: Иван МАКЕЕВ

47-летний житель Кировска попался на типичные уловки мошенников и остался без денег. Мужчина обратился в полицию, рассказав, что ему позвонили с неизвестного номера.

- Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на имя северянина злоумышленники оформили кредит на сумму более 1,5 миллиона рублей. Для сохранения средств лжесотрудник банка настоятельно порекомендовал кировчанину оформить новую заявку на кредит, а затем перевести деньги на «безопасный» счет. Также кировчанин сообщил, что ему звонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который пояснил, что для разоблачения мошенников нужно совершить действия, указанные «сотрудником банка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Доверчивый мужчина оформил кредит, а затем через банкомат перевел мошенникам более 1,7 миллиона рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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