В Мурманске конфликт из-за собаки без намордника закончился стрельбой

Полицейские задержали агрессивного северянина. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прогулка с собакой закончилась для мурманчанина в отделении полиции. Мужчина вывел питомца на улицу без намордника, что возмутило мужчину, который также был на прогулке со своим четвероногим другом. Завязался конфликт.

- Злоумышленник не только стал угрожать мужчине с собакой без намордника, но и достал пистолет для сигнальных патронов и выстрелил в сторону заявителя. Северянин, опасаясь за свою жизнь, вызвал сотрудников полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Полицейские задержали агрессивного северянина. Им оказался 36-летний мурманчанин, который ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. Свою вину мужчина признал, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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