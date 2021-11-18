Жители Мурманской области задолжали 368 миллионов рублей за вывоз мусора

Сейчас жителям региона предоставлена возможность списать начисленные пени за весь период оказания услуги вывоза мусора. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Региональный оператор по обращению с ТКО в Мурманской области назвал общую сумму долгов северян за вывоз мусора - она составляет 368 миллионов рублей.

В списке должников числятся 120 тысяч человек, а точнее, лицевых счетов. По информации регоператора, часто за одним таким счетом прячутся по 8-9 человек, которые никогда не платили за вывоз мусора, фактически переложив эту обязанность на плечи своих соседей.

- Систематическое недофинансирование отрасли может привести к значительным проблемам в работе всей производственной цепочки, обеспечивающей сбор, транспортировку и обработку ТКО. Это в итоге приведет к настоящему «мусорному коллапсу» и сведет на нет все усилия правительства по созданию современной системы обращения с ТКО, - предупреждают в Мурманском филиале АО "Ситиматик".

Сейчас жителям региона предоставлена возможность списать начисленные пени за весь период оказания услуги вывоза мусора. Для того чтобы не платить пени, нужно погасить долги за вывоз ТКО до конца этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах выявили нарушения при перевозке детей на школьных автобусах. Водителей могли допускать к управлению транспортом без медосмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru