Команду Мурманской области наградили за успешное выполнение дорожного нацпроекта

Всего до зимы успели обновить 95 километров асфальта, что на 58% больше, чем было сделано в прошлом году. Фото: Правительство Мурманской области

Команду Мурманской области отметили за реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин передал представителям регионального правительства диплом правительства и Минтранса России за достижение наилучших показателей по итогам 2021 года.

План выполнили полностью. Всего до зимы успели обновить 95 километров асфальта, что на 58% больше, чем было сделано в прошлом году.

- Впервые дорожники региона отремонтировали опережающими темпами 9 объектов из плана на следующий год: в нормативное состояние привели 8 дорог регионального значения и дорогу на улице Победы в Коле. Всего в Мурманской области в 2021 году уложили 1,6 миллиона квадратных метров нового асфальтового покрытия, что на 30% превысило результат прошлого года, - сообщили в региональном министерстве информационной политики.

Впервые начали применять уникальные для Заполярья новые технологии устройства слоев дорожной одежды из высокопрочного асфальтобетона А 16 ВН. Он содержит специальные химические добавки и имеет высокую стойкость к воздействию внешних факторов.

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